"Фьюри не хочет проблем": бывший чемпион мира рассказал, почему Тайсон избегает боя с Усиком

Уже в августе 2022 года Энтони Джошуа попытается взять реванш у Александра Усика. Победитель этого поединка может вернуть на ринг Тайсона Фьюри.

Рахман: Усик есть целый ряд проблем, которых не хочет Фьюри

Бывший чемпион мира по тяжелому дивизиону Хасим Рахман рассказал, почему Фьюри избегает боя против Усика. Он не уверен, что Тайсон вернется на ринг ради победителя реванша.

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Если "Цыганский король" сразится за абсолют, то будет делать только в том случае, если Джошуа удастся взять реванш и вернуть чемпионские титулы.

"Я думаю, что шансы на возвращение Фьюри ради поединка с победителем боя Усик – Джошуа 50 на 50. Я считаю, но он получится сразиться с Джошуа, но не думаю, что подерется с Усик. Если Александр победит, то Тайсон останется в стороне, он не хочет с ним драться", – рассказал экс-чемпион мира.

Рахман добавил, что Усик сможет сделать много проблем британскому сопернику на ринге. Поэтому Тайсон не очень настроен позориться на ринге против Александра.

Усик есть ряд проблем, которых не хочет Фьюри. Александр – боксер, а Тайсону нравится боксировать и быть неосязаемым парнем, он любит изматывать тяжеловесов. С Усиком он этого не сделает, все будет наоборот. Я думаю, что Фьюри не хочет таких проблем, желает сохранить свое наследие. Мне кажется, что Усик разрушит его наследие,

– ответил Рахман.

Фьюри даже придумал нереальную сумму денег. Только 500 миллионов смогут вернуть его на ринг. Однако большинство считают такое заявление "Цыганского короля" лишь отмазкой, чтобы не сражаться против украинца.