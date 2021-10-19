Бывший чемпион мира в коме после страшного нокаута в челюсть: видео

Бывший чемпион мира из Мексики Мойзес Фуэнтес неудачно вернулся в ринг и потерпел третье подряд поражение нокаутом. На этот раз в результате нокаута Фуэнтес оказался на грани жизни и смерти.

В субботу, 16 октября, Фуэнтес вышел в ринг впервые за три года. 19-летний Давид Куэльяр из Мексики выиграл свой 20-й бой, отправив соперника в нокаут уже в 6-м раунде.

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Фуэнтес пропустил комбинацию из двух ударов, которая завершилась неприятным выстрелом в челюсть. Боксер упал на ринг, потеряв сознание.

Видео нокаута

После поединка Мойзеса Фуэнтеса госпитализировали. Врачи обнаружили у боксера сгусток крови в мозге и поместили в медицинскую кому.

Что известно о состоянии боксера

Освальдо Кучле, промоутер мексиканца, сообщил, что Фуэнтесу успешно провели операцию. Тем не менее, 34-летний Мойзес до сих пор в коме.

Операция прошла хорошо. Мы верим, что получим больше информации в следующие несколько дней. Следующие 72 часа станут решающими в контексте того, чтобы увидеть, как он будет выздоравливать после излияния в мозг. Сейчас он в стабильном состоянии. Пока не о чем говорить, только ждать и смотреть, как он через все это пройдет,

– рассказал промоутер.