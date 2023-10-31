Российские оккупационные власти решили провести в Луганске футбольный матч, на который пригласили бывших игроков сборной России.

Информацию о проведении футбольного матча с участием бывших игроков российской сборной опубликовал на своей странице в телеграмм глава окупантов Луганской области Леонид Пасечник. При этом организовывать этот матч помогал российский футбольный союз.

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По его словам, на этот матч в Луганск приехали бывшие российские футболисты Андрей Сметанин, Дмитрий Хлестов, Рамис Мамедов, Александр Панов. За исключением Сметанина, все они в свое время выступали за сборную России. А Хлестов даже попал в заголовок газеты "Советский спорт", где явно выделялась надпись "Бей, Хохлов, спасай Россию" (заголовок статьи был "Бей, Хохлов, держи, Хлестов, не пропускай, Филимонов, спасай Россию!". Однако надпись "держи, Хлестов, не пропускай, Филимонов" была сделана меньшим шрифтом и гораздо светлее). Это был выпуск посвященный матчу между сборным России и Украины в отборе на Евро-2000. Тогда матч в Москве закончился со счетом 1:1 благодаря голу Шевченко в ворота Филимонова.

Относительно Мамедова, он даже успел поиграть в Украине за киевское Динамо. Перешел он в команду летом 1999 года. И стал чемпионом Украины и обладателем Кубка. Затем он перешел в аренду в австрийский Штурм. Но впоследствии был вынужден покинуть эту команду из-за поддельного паспорта Португалии.

Российские футболисты сыграли матч в оккупированном Луганске / фото с тг-канала Леонида Пасечника

Однако в этом матче приняли участие не только российские футболисты, но и украинские предатели. Среди таких – Александр Бабий. Он много выступал как в Украине, так и в России. И даже дважды выигрывал Кубок Украины в составе донецкого Шахтера. Но из-за пьянства был вынужден окончить профессиональную карьеру. Остался жить в Донецке. И после оккупации региона участвует в массовых мероприятиях российских захватчиков.