Інформацію про проведення футбольного матчу за участі колишніх гравців російської збірної опублікував на своїй сторінці в телеграм ватажок окупантів Луганської області Леонід Пасечник. При цьому організовувати цей матч допомагав російський футбольний союз.

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За його словами, на цей матч до Луганська приїхали колишні російські футболісти Андрєй Сметанін, Дмітрій Хлєстов, Раміс Мамедов, Алєксандр Панов. За винятком Сметаніна, усі вони свого часу виступали за збірну Росії. А Хлєстов навіть потрапив до заголовка газети "Советский спорт", де явно виділявся напис "Бей Хохлов, спасай Россию!" (заголовок статті був "Бей, Хохлов, держи, Хлестов, не пропускай, Филимонов, спасай Россию!". Однак напис "держи, Хлестов, не пропускай, Филимонов" був зроблений меншим шрифтом і значно світлішим). Це був випуск, присвячений матчу між збірним Росії та України у відборі на Євро-2000. Тоді матч в Москві закінчився з рахунком 1:1 завдяки голу Шевченка у ворота Філімонова.

Щодо Мамедова, то він навіть встиг пограти в Україні за київське Динамо. Перейшов він до команди влітку 1999 року. І став чемпіоном України та володарем Кубка. Далі він перейшов в оренду в австрійський Штурм. Але згодом був змушений покинути цю команду через підроблений паспорт Португалії.

Російські футболісти зіграли матч в окупованому Луганську / фото з тг-каналу Леоніда Пасечника

Однак в цьому матчі взяли участь не лише російські футболісти, але й українські зрадники. Серед таких – Олександр Бабій. Він чимало виступав як в Україні, так і в Росії. І навіть двічі вигравав Кубок України у складі донецького Шахтаря. Але через п'янство був змушений закінчити професійну кар'єру. Залишився мешкати в Донецьку. І після окупації регіону бере участь в масових заходах російських загарбників.