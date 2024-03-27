Экс-президенту футбольной федерации Испании грозит до трех лет тюрьмы из-за поцелуя

Испанская прокуратура требует 2,5 года заключения для бывшего президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса по делу о поцелуе футболистки Дженни Эрмосо. Это произошло на ЧМ-2023.

Скандал возник на церемонии награждения ЧМ-2023. Тогда Рубиалес без согласия поцеловал нападающую сборной Испании Дженни Эрмосо в губы.

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Что известно об инциденте

Сначала ФИФА отстранила его на 90 дней, но позже, в октябре 2023 года, был принят окончательный вердикт – трехмесячное отстранение из-за нарушения дисциплинарных норм.

Рубиалес позже покинул пост президента RFEF. Испанская прокуратура выдвинула против него обвинения в сексуальном насилии и принуждении, и начала расследование.

Требования прокуратуры

Прокуратура обвинила Рубиалеса в сексуальном насилии и принуждении, утверждая, что бывший руководитель RFEF и его окружение после инцидента с Эрмосо создавали "постоянное давление" на нее, чтобы она публично заявила, что поцелуй состоялся по обоюдному согласию. За эти обвинения Рубиалеса требуют приговорить к одному году лишения свободы за сексуальное насилие и до 18 месяцев за принуждение - всего 2,5 года.

Прокуратура также требует 18 месяцев заключения для бывшего тренера женской сборной Испании Хорхе Вильды, директора мужской сборной Альберта Луке и руководителя маркетингового отдела RFEF Рубена Риверы за принуждение, утверждая, что они также оказывали давление на Эрмосо вместе с Рубиалесом.

Кроме того, прокуратура предлагает запретить Рубиалесу приближаться к Эрмосо на 200 метров и общаться с ней в течение следующих семи с половиной лет.