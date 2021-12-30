Бывшего футболиста Волыни осудили на 3 года за договорные матчи в Беларуси
Источник:Прессбол
Бывший игрок национальной сборной Беларуси Виталий Ланько 28 декабря был осужден на три года колонии общего режима. Ситуация связана с договорным матчем.
Такое решение было вынесено за попытку подкупа игрока Нафтана. Ланько хотел получить выигрыш на ставках.
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Что предлагал Ланько
По материалам следствия, обвиняемый бывший футболист летом этого года предложил игроку футбольного клуба Нафтан вознаграждение в сумме не менее 5 тысяч долларов за влияние на результат матча с его участием в рамках чемпионата Беларуси. Речь шла о матче между Нафтаном и гомельским Локомотивом, который состоялся 29 августа.
Фигурант не смог реализовать свой преступный умысел, поскольку его противоправную деятельность пресекли правоохранители. В судебном заседании фигурант свою вину признал. Приговором суда назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев в исправительной колонии в условиях общего режима. Приговор в силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.
- Ланько с 2003-го до 2004 года выступал за луцкую Волынь (23 матча и 1 гол). За сборную Беларуси провел 6 матчей.