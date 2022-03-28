Бывшая биатлонистка из Беларуси загадала на день рождения желание о мире в Украине

Титулованная в прошлом биатлонистка из Беларуси Надежда Скардино хочет, чтобы в Украине как можно скорее воцарился мир. Спортсменка рассказала о своем желании, которое загадала на день рождения.

Скардино: Хочу прочесть в новостях, что наступил мир в Украине

27 марта Надежда Скардино отметила 37-й день рождения. Олимпийская чемпионка по биатлону в Пхенчхане-2018 выставила трогательный праздничный пост, в котором упомянула об Украине.

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Надежда Скардино хочет в ближайшее время прочесть в новостях, что над Украиной воцарилось мирное небо.

Хочу прочесть в новостях, что наступил мир в Украине и в других местах, где его нет! Хочу прочесть СМС от сестры, что она с дочерьми и внуком, вернулась в свою страну, в свой дом, они обняли мужчин и у них все хорошо! Как и миллионы других!,

– написала белорусская биатлонистка.

Видео со дня рождения Скардино

Что известно о Надежде Скардино

Надежда Скардино – двукратный призер Олимпийских игр. В 2014 году в Сочи завоевала "бронзу" в индивидуальной гонке, а уже в 2018-м в Пхенчхане стала олимпийской чемпионкой по женской эстафете.

В российском Ханты-Мансийске стала бронзовым призером чемпионата мира.

Победительница и призер этапов Кубка мира по биатлону.

Полный текст из публикации из инстаграммы Скардино

Многие желают мира, мирного неба и чтобы загаданное желание сбылось! И я тоже верю, что оно в ближайшее время свершится! Оно простое…

Хочу прочесть в новостях, что наступил мир в Украине и в других местах, где его нет! Хочу прочесть СМС от сестры, что она с дочерьми и внуком, вернулась в свою страну, в свой дом, они обняли мужчин и у них все хорошо! Как и миллионы других!

Почему пишу только о мире? Во-первых, потому что хочется о хорошем, а во-вторых, потому что искренне верю, что все, о чем мы думаем и говорим, все это мы привлекаем! Может, это хоть на мгновение приблизит его!