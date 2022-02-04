Бывают очень коварными, – Беленюк не исключает провокаций России на Олимпийских играх

В Пекине стартовала церемония открытия зимних Олимпийских игр. Вполне возможно, что Украине следует ожидать провокаций от России.

Спортсмены должны понимать, что их ждет. Об этом в эфире 24 канала рассказал олимпийский чемпион, народный депутат фракции "Слуга народа" и член комитета Верховной Рады Украины по вопросам молодежи и спорта Жан Беленюк.

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Он отметил, что встреча со всеми спортсменами и тренерами проходила на базе Министерства молодежи и спорта.

На встрече были рассмотрены примеры провокаций

Украинские спортсмены получили рекомендации поведения на соревнованиях с российскими спортсменами. Им запретили публично общаться с ними и находиться рядом с их государственной символикой.

На ней давали рекомендации, опираясь на проявления и провокации, которые были в Токио. По его словам, спортсменам нужно объяснять, какие последствия на Родине могут иметь их действия.

По словам Беленюка, на зимней Олимпиаде, к примеру, будет выступать девочка, которой 16 лет. Поскольку у нее нет много жизненного опыта, то должно быть подобное общение.

Многие спортсмены, которые ехали (в Токио – 24 канал), не знали, какими коварными бывают российские СМИ, различные ситуации, провокаторы,

– подчеркнул Беленюк.

Он пояснил, что такие провокаторы специально используют подобные ситуации, чтобы удовлетворить свои потребности.

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Беленюк: Спортсмены должны понимать ответственность

"Все наши спортсмены – личности, которые имеют право на свое мнение. Однако они должны понимать, что в определенных случаях будут нести ответственность за свои действия", – добавил он.

Олимпийские игры не обошлись без политики

В знак протеста против нарушений прав человека в Китае некоторые страны объявили дипломатический бойкот. Первыми об этом заявили США. Вслед за американцами от посещения Олимпиады официальными лицами отказались Австралия, Великобритания, Канада, Австрия, Бельгия, Косово, Литва, Новая Зеландия и Япония.

Во время зимней Олимпиады-2022 мы не увидим российский флаг и не услышим гимн России. Из-за допинг-скандала Россию отстранили от зимних Игр в Пекине. Поэтому российские спортсмены выступят на соревнованиях под англоязычной аббревиатурой Олимпийского комитета России (ROC).

Флаг России на всех церемониях будет заменен белым полотнищем с символом Олимпийского комитета России без надписей. Вместо национального гимна будет звучать вступление концерта № 1 Чайковского.

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В общей сложности наша сборная будет представлена ​​на Олимпиаде в Пекине в рекордном количестве видов спорта – 12, а делегация будет состоять из 45 спортсменов.