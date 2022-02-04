Спортсмени повинні розуміти, що їх чекає. Про це в ефірі 24 каналу розповів олімпійський чемпіон, народний депутат фракції "Слуга народу" та член комітету Верховної Ради з питань молоді та спорту Жан Беленюк.

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Він зауважив, що зустріч з усіма спортсменами і тренерами відбувалась на базі Міністерства молоді та спорту.

Нагадаємо! Українські спортсмени отримали рекомендації поведінки на змаганнях з російськими спортсменами. Їм заборонили публічно спілкуватися з ними та перебувати поруч з їхньою державною символікою.

На зустрічі розглянули приклади провокацій

На ній давали рекомендації, опираючись на ті прояви і провокації, які були в Токіо. За його словами, спортсменам потрібно пояснювати, які наслідки на Батьківщині можуть мати їхні дії.

За словами Беленюка, на зимовій Олімпіаді, наприклад, виступатиме дівчинка, якій 16 років. Оскільки вона не має багато життєвого досвіду, то повинне бути подібне спілкування.

Багато спортсменів, які їхали (у Токіо – 24 канал), не знали, якими підступними бувають російські ЗМІ, різноманітні ситуації, провокатори,

– наголосив Беленюк.

Він пояснив, що такі провокатори спеціально використовують подібні ситуації для того, щоб задовольнити свої потреби.

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Беленюк: Спортсмени повинні розуміти відповідальність

"Всі наші спортсмени – особистості, мають право на свою думку. Однак повинні розуміти, що в певних випадках нестимуть відповідальність за свої дії", – додав він.

Відзначимо! Загалом наша збірна буде представлена на Олімпіаді в Пекіні у рекордній кількості видів спорту – 12, а делегація складатиметься з 45 спортсменів.

Олімпійські ігри не обійшлись без політики

На знак протесту проти порушень прав людини у Китаї деякі країни оголосили дипломатичний бойкот. Першими про це заявили США. Слідом за американцями від відвідання Олімпіади офіційними особами відмовилися Австралія, Велика Британія, Канада, Австрія, Бельгія, Косово, Литва, Нова Зеландія та Японія.

Під час зимової Олімпіади-2022 ми не побачимо російського прапора і не почуємо гімн Росії. Через допінг-скандал Росію відсторонили від зимових Ігор у Пекіні. Тому російські спортсмени виступатимуть на змаганнях під англомовною абревіатурою Олімпійського комітету Росії (ROC).

Прапор Росії на всіх церемоніях замінять білим полотном з символом Олімпійського комітету Росії без надписів. Замість національного гімну звучатиме вступ до концерту № 1 Чайковського.

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