Быстро переобулись и сменили флаги, – жена Усика о знакомых в Крыму
Источник:инстаграм Екатерины Усик
Жена Александра Усика активно борется на информационном фронте. На этот раз она рассказала о знакомых, оставшихся в оккупированном Крыму.
Жена Усика: Крым – это просто разочарование
Екатерина рассказала о переписке со своей знакомой, проживающей в Крыму. Она пожаловалась, что все восемь лет они живут на полуострове без воды.
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"Друзья, на днях переписывалась с одной своей знакомой, бывшей знакомой, из Крыма. Она мне говорит: "Кать, ты не подумай, знаем, что у вас происходит. Мы не бессердечны. Но ты думаешь, как мы все эти годы жили без воды?
А я вам скажу: все эти годы мои родители тоже жили в Крыму. И все у них было – и вода, и еда. Ну, еда так себе, если честно, говном кормили – россияне это едят, им пофиг", – сказала жена известного боксера.
По словам Екатерины, сегодня для нее Крым – это сплошное разочарование.
Но друзья, логика отсутствует. Крым – это просто разочарование. Кстати, с 2014 года действительно разочарование. Поскольку они переобулись быстро, сменили флажки. Живите, мучаетесь,
– добавила Екатерина Усик.
Александр Усик уехал со своей семьей за границу. Боксер покинул пределы Украины, чтобы подготовиться к реваншу против Энтони Джошуа. Он отметил, что на рынке от него будет больше пользы, чем с оружием в руках.