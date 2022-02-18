Быстрее молнии: 21-летний норвежец установил мировой рекорд по бегу на 1500 метров
Норвежец Якоб Ингебристен установил новый мировой рекорд в беге на 1500 метров на турнире по легкой атлетике в Лиевине, Франция. Спортсмен первым пересек финишную линию, оставив позади эфиопа Сэмюэля Теферу и испанца Игнасио Фонтеса.
Ингебристен показал время 3:30.60 минуты, что стало его новым лучшим результатом в помещении на этой дистанции, национальным рекордом Норвегии, а также мировым рекордом в помещении, сообщает 24 канал.
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Благодаря пейсмекеру Ингебригтсен преодолел 600 метров за 1:24,66, 800 метров за 1:52,86 и 1000 метров за 2:20,98, а затем начал наращивать темп.
За 200 метров до финиша секундомер показывал на табло 3:03.04 и Ингебристен не сбавляя темпа, преодолел заключительный круг за 27,57 секунды, тем самым преодолев дистанцию за 3:30,60, что на 0,44 выше предыдущего мирового рекорда в закрытых помещениях.
А предыдущий рекорд принадлежит эфиопу Сэмюэлю Тефере (3:31,04), пришедшему к финишу вторым с результатом 3:33,70.
Кто такой Якоб Ингебристен
- Норвежский бегун, специализирующийся на средних дистанциях. Олимпийский чемпион-2020 на дистанции 1500м.
- Его личный рекорд на дистанции 1500 метров на открытом воздухе – 3:28:32 минуты, установленный на Олимпийских играх-2020.