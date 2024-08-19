Гол был чистым, – Сикан развеял противоречия относительно своего забитого мяча
Источник:Sportarena
Даниил Сикан прокомментировал забитый мяч в ворота Левого берега. Он считает, что находился не в офсайде.
В воскресенье, 18 августа, в рамках матча 3-го тура УПЛ встретились Шахтер и Левый берег, где "горняки" одержали минимальную победу со счетом 0:1. Много противоречий вызвал забитый мяч Даниила Сикана, поскольку считают, что игроки находились в положении "вне игры".
Читайте также Когда футбол можно смело называть хедболом: в Англии забили "самый волейбольный" гол сезона
Считает ли Сикан, что был в офсайде
Нападающий донецкого Шахтера признался, что гол был чистым и об этом он сообщил арбитру матча.
Нужно играть значительно сильнее. У меня был момент на 42-й минуте матча, но там защитник соперника немного зацепил мяч и мне уже было неудобно точно пробить. А вот второй тайм мы уже провели значительно сильнее и одержали победу. Относительно офсайда. Я знал, что гол чистый,
– рассказал Даниил Сикан.
Отметим, что в следующем матче Шахтер будет противостоять Александрии. Поединок 4-го тура УПЛ состоится 24 августа в 13:00.