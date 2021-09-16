Бущан рассказал о трудностях переезда в иностранный чемпионат и признался в любви к Украине

Основной голкипер сборной Украины и Динамо Георгий Бущан рассказал о трудностях переезда в иностранный чемпионат. И слухах о заинтересованности со стороны английского Вест Хэма.

"Уже нет такого, что я мечтаю о каком-то клубе"

27-летний голкипер всю свою футбольную карьеру провел в Украине. Георгий Бущан не возражает, что завершит карьеру в родной стране, так и не сыграв в иностранном чемпионате.

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Вратарь Динамо рассказал, что узнал о заинтересованности Вест Хэма только от журналистов. Никаких конкретных предложений от "молотобойцев" Георгий не имел. Бущан отметил, что сумма в виде 15 миллионов евро завышена: "Слухи о трансфере? Я это же читал в интернете. Именно такого, что мне позвонили и сказали, мол, есть интерес, то такого не было. Были разговоры, что интересуютс, но не в приоритете. 15 миллионов евро за меня? Я считаю, что за украинского вратаря в 27 лет – это много".

По данным Transfermarkt , стоимость трансфера голкипера составляет 7,5 миллиона евро.

Футболист уже потерял веру в то, что сможет получить опыт в зарубежном чемпионате. Бущан психологически готовит себя к такому развитию событий. Однако еще имеет маленькую надежду сыграть в хорошем чемпионате и команде.

Уже нет такого, что я мечтаю о каком-то клубе. В "Барселону" я точно уже не перейду. Я себя психологически готовил к тому, что буду здесь, а не поеду уже. Это чтобы не расстраиваться. Хотя все равно расстраиваюсь. Я себе сам говорил, что не нужно ни на что надеяться. Мне бы все же хотелось попробовать себя там. В Англии? Не обязательно в АПЛ, но в хорошем чемпионате и хорошей команде,

– признался голкипер "бело-синих".

"Горжусь тем, что я украинец"

Бущан видит, что может еще прибавить в игре, несмотря на его возраст. Но возникают другие трудности. Георгий уверен, что иностранным клубам значительно легче подписать футболиста из Польши или Эстонии, у которых есть паспорт ЕС. Однако Бущан гордится тем, что родился именно в Украине.

Чувствую, что могу дальше развиваться. Но я себе понимаю, что паспорта ЕС у меня нет, мы там легионеры. Им проще купить аргентинца, чем вратаря из Украины в 27 лет. Это реалии, но я все равно расстраиваюсь. Если бы я был поляком, болгарином или эстонцем с паспортом ЕС, то было бы проще. Но такая ситуация трансферного рынка. Горжусь тем, что я украинец,

– подытожил игрок.