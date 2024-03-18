Бущан объяснил, благодаря чему Лунин посадил самого дорогого вратаря в истории на скамейку запасных Реала

В воскресенье, 17 марта, в расположение сборной Украины приехали испанские легионеры - Артем Довбик и Андрей Лунин. Оба приняли участие в прошлом туре Ла Лиги-2023/2024.

Накануне отъезда Андрею Лунину не удалось провести “сухой” матч за мадридский Реал. Но несмотря на два пропущенных гола украинец получил немало комплиментов после победного выездного поединка "сливочных" над Осасуной 2:4.

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В чем успех Андрея Лунина

Лунин продолжает быть первым номером мадридского клуба. Зато арендованный у лондонского Челси Кепа Аррисабалага прочно сидит на скамейке запасных "галактикос". Украинец, похоже, что окончательно вытеснил испанского визави из ворот Реала и, возможно, даже из клуба.

Все больше слухов появляется об отъезде Кепы из Мадрида по окончании текущего сезона-2023/2024.

Голкипер киевского Динамо Георгий Бущан, который конкурирует с Луниным в сборной Украины, рассказал, благодаря чему Андрей выиграл конкуренцию у Кепы в Реале.

Вратарь "бело-синих" признался, что никогда не задумывался над тем, что когда-то будет конкурировать за место в воротах украинской сборной с основным голкипером такого большого клуба, как Реал. Однако не скрывает, что ему очень приятно находиться в такой компании голкиперов.

За счет чего Лунин выиграл конкуренцию у Кепы? Я считаю, что психология сыграла свою роль. Лунин уже давно в команде, в коллективе. Я знаю его, как очень хорошего вратаря и на что он способен. Кепа, мне кажется, приехал и думал, что когда-то его купили за большие деньги, поэтому он должен играть. Но играть за большие клубы – это большая ответственность. Иногда люди думают, что это изи, но нет. Это большое давление от болельщиков и клуба. Думаю, здесь психология у Андрея победила,

– ответил Бущан.

Интересно. Лунин проводит свой самый успешный игровой сезон в Мадриде. В этом сезоне Андрей уже в 23-х матчах защищал владения Реала, в которых пропустил 19 голов и провел 10 поединков на ноль.

Контракт украинца истекает в конце следующего сезона-2024/2025. Пока неизвестно, будет ли продолжать сотрудничество Лунин с Реалом.

К слову, Реал после победы в 29-м туре Ла Лиги набрал уже 72 балла. Команда Карло Анчелотти продолжает уверенно удерживать лидерство первенства, опережая Барселону, которая вышла на второе место, на 8 очков. У третьей Жироны – 62 пункта.

Лунин вместе с Бущаном будут конкурировать за место в воротах сборной Украины в мартовских матчах. Также в их борьбу вмешается Анатолий Трубин, который 17 марта провел свой очередной "сухой" поединок за Бенфику.

Кого выберет Сергей Ребров будет известно 21 марта, когда сборная сыграет против Боснии и Герцеговины в полуфинале плей-офф отбора на Евро-2024.