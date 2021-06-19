Выходим с мыслями выиграть, – Бущан о решающем матче Украины на Евро-2020 против Австрии

Голкипер сборной Украины Георгий Бущан поделился ожиданиями от предстоящего поединка против Австрии. Третий матч на Евро-2020 "сине-желтые" сыграют 21 июня.

Вратарь отметил, что на заключительную дуэль в группе нужно выходить лишь в одном настроении – победить. Об этом он сообщил во время пресс-конференции в украинском медиацентре.

Читайте также Бущан в топе лучших вратарей после двух туров Евро-2020

Я еще не играл ни одной игры с мыслью, что нужно сыграть вничью. Мы выходим на поле с мыслями выиграть, а уже по ходу матча ты понимаешь, можешь выиграть или нет. Думаю, точно так же и Австрия будет настраивать себя на победу. Поэтому будет интересный матч, мы все его ждем,

– сказал голкипер.

Георгий Бущан добавил, что сборная Австрии – это хорошая команда, которая проявляет характер и хорошо атакует, а также много бьет по воротам. По его словам, полноценная подготовка к матчу начнется 19 июня.

В третьем поединке группы C на Евро-2020 сборная Украины встретится с Австрией. В этом матче решится вторая путевка в плей-офф турнира.