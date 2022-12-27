Вратарь Динамо съездил на передовую вместе с экс-игроком чемпионата России: фото с бойцами ВСУ

Георгий Бущан решил поддержать воинов, защищающих Украину на фронте. Вместе с ним к нашим защитникам поехал и Тарас Михалик, шесть лет выступавший в России.

С началом полномасштабной войны украинские спортсмены включились в помощь своей Родине. Кто пошел на передовую с оружием в руках, кто помогает в финансовых или гуманитарных вопросах.

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Не исключение и вратарь Динамо и сборной Украины Георгий Бущан. Кипер часто помогал ребятам на фронте, а также участвовал в гуманитарных акциях клуба.

На днях Бущан уехал на передовую, где лично встретился с бойцами ВСУ. Вместе с ним воинов посетил другой эксигровец Динамо и сборной Украины Тарас Михалик.





Отметим, что Михалик играл в Динамо с 2006 по 2013 годы, выиграв с киевлянами по два чемпионства, Кубка и Суперкубка Украины. А после этого Тарас отправился играть в Россию.

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С 2013 по 2019 год защитник выступал за московский Локомотив. Не покинул Россию и после начала войны в 2014 году. Правда, когда Михалик вернулся в Украину, он предоставил доказательства, что тайно помогал финансово украинской армии.