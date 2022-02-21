Бунт на корабле: футболисты клуба УПЛ шантажируют президента и требуют повышения зарплат

Форвард Вереса Михаил Сергийчук поделился мыслями об уровне зарплаты в клубе. Несколько значимых для Вереса футболистов требуют у руководства улучшить контрактные условия.

Летом истекают контракты у десяти футболистов, причем каждый из них поставил клубу ультиматум, чтобы повысить зарплату до уровня топ-команд Украины.

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"80 процентов из них найдут себе лучшие условия. Может, не Премьер-лига. Есть команды, которые ставят задачу – Первая лига, Вторая лига. Там условия гораздо лучше", – заявил 30-летний Сергийчук.

Реакция президента клуба

С позицией футболистов не солидарен президент клуба Иван Надеин. Он заявил, что возрастные футболисты требуют от клуба такие же выплаты, как и молодые футболисты, при этом большинство из тех, кто ставит клубу условия, не понимают условия рынка, где зарплата футболиста растет в соответствии с доходами украинского футбола в целом.

Один из примеров зарплатной обструкции со стороны футболистов наблюдается у 28-летнего защитника Романа Гончаренко. Игрок уже два года выступает в Вересе и за полгода до завершения контракта у Гончаренко обострились финансовые аппетиты, вдобавок раздутые агентом игрока.

Надеин подытожил насчет зарплат и условий, которые будут высланы агентам футболистов. Все же клуб хочет сохранить своих подопечных:

У нас будет маленькая зарплата, высокая премия и требование результата.