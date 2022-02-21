Венеция – Дженоа 1:1

Голі: Анри, 13 – Экубан, 29

К слову Роналду не забил в пустые ворота с одного метра: видео эпического промаха

Хозяева забили уже в начале встречи: после навеса с углового на ближнюю стойку мяч прилетел на голову Чеккарони, тот сбросил его дальше и Анри вонзил мяч в сетку. В середине тайма генуэзцы отыгрались – Экубан ворвался в штрафную и прошил Серхио Ромеро, сообщает 24 канал.

Бадель за мгновение до свистка на перерыв мог выводить "грифонов" вперед, но с его ударом в левый угол ворот справился кипер.

В конце матча свой шанс упустила Венеция – Араму замыкал поперечную передачу, но мяч после его удара просвистел мимо стойки. Как следствие – боевая ничья, оставившая обе команды внизу турнирной таблицы Серии А.

Результаты Дженоа без Шевченко

Через месяц с момента увольнения Андрея Шевченко его преемник Александер Блессин может похвастаться только ничейными результатами: четыре очка в четырех матчах, при этом не обыграв никого из прямых конкурентов в борьбе за выживание.

Также Дженоа проиграла 0:6 Фиорентине в первом после увольнения Шевченко матче. Но тогда на тренерской скамье был исполняющий обязанности наставника команды Абдулай Конко.

Венеция – Дженоа видеообзор