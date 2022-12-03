Бумеранг от Ганы, махач Швейцарии и Сербии, сенсация Южной Кореи: итоги ЧМ-2022 2 декабря

Подводим итоги третьего тура еще в двух группах. Тихая Южная Корея неожиданно выходит из группы, Гана отдает долг Уругвая за ЧМ-2010, победа Камеруна над фаворитом группы не помогла им продолжить выступления на мундиале и бескомпромиссность Швейцарии.

На чемпионате мира-2022 подошел к концу тринадцатый игровой день, в котором было забито всего одиннадцать голов. 24 канал подводит итоги третьего тура в группах G и H.

Следите с нами Чемпионат мира по футболу 2022: календарь и результаты матчей

Матчи дня:

Гана - Уругувай 0:2 (Где Арраскаета, 26, 32)

(Где Арраскаета, 26, 32) Южная Корея – Португалия 2:1 (Ким Йог Гвон, 27, Хван Хи Чхан, 90+1 – Орта, 5)

(Ким Йог Гвон, 27, Хван Хи Чхан, 90+1 – Орта, 5) Камерун – Бразилия 1:0 (Абубакар, 90+2)

(Абубакар, 90+2) Сербия – Швейцария 2:3 (Митрович, 26, Влахович, 35 – Шачири, 20, Эмболо, 44, Фройлер, 48)

Гана отдала долг Уругваю

Обе команды серьезно подошли к этому матчу. В поединке не только разыгрывалась путевка в плей-офф раунда, но матч носил несколько принципиальный характер.

Эти команды уже встречались в четвертьфинале на ЧМ-2010. В этой встрече Луис Суарес выбил рукой мяч из пустых ворот своей команды при ничейном счете. Суарес дали прямую красную, а в ворота Уругвая назначили пенальти, которое Гана не смогла реализовать. Тогда Уругвай все-таки одолел Гану, а африканские фанаты до сих пор не могут простить Суарес такой поступок.

На ЧМ-2022 Гана снова имела возможность забить пенальти в ворота Уругвая, но им это не удалось. Латиноамериканцы воспользовались изуродованным настроением африканцев и забили два быстрых мяча. Этого им хватило для победы, но не для выхода в плей-офф. Уругваю потребовался еще один забитый гол, поскольку путевка в 1/8 доставалась команде с лучшей разницей, а преимущество в этом плане имела Южная Корея, только победившая Португалию. Уругвай всеми силами бросился забивать желаемый гол, но Гана вспомнила оскорбление 12-летней давности. "Черные звезды" понимали, что им не удастся пройти дальше и решили унести Уругвай с собой. Они начали до последнего тянуть время, чтобы Уругвай не забил и не улучшил разницу, им это удалось. Уругвай и Гана вместе покидают ЧМ-2022.

Обзор матча Гана – Уругвай:

Сенсационный триумф Южной Кореи

В параллельном матче группы Н встречались Южная Корея и Португалия. На успех корейцев уже немногие рассчитывали, но они так не считали.

К матчу между этими сборными не было приковано такого внимания, как к параллельному матчу группы. Южная Корея пропустила скорый гол от Потругалии. Однако "азиатские тигры" не опустили руки и стремглав помчались к своей цели – выйти в плей-офф турнира. Сон и компания не только зреют снять счет, но и в конце поединка вообще вырвать победу 2:1. Таким образом, они заняли вторую позицию в группе и обесценили матч между Ганой и Уругваем, а к себе приковали максимальное внимание.

В 1/8 турнира Южная Корея встретится с Бразилией, а Португалия – со Швейцарией.

Обзор матча Южная Корея – Португалия:

Бесполезная победа Камеруна

Сборной Камеруна нужно было сделать невозможным, чтобы продолжить свои выступления на ЧМ – победить звездный резервный состав Бразилии. Также им нужна была ничья в матче Швейцарии и Сербии.

"Необузданным львам" матч давался сложно, но им удалось найти свой момент в конце встречи. Камерун одерживает историческую победу над бразильцами 1:0, но, к сожалению, для них бесполезно. Фанаты могли как порадоваться триумфу, так и сразу загрустить. Такой сенсации им не хватило, чтобы пробиться в следующий раунд, поскольку в параллельном матче группы Швейцария смогла одержать победу над сербами.

Камерун с гордо поднятой головой упаковывает чемоданы в Африку, а Бразилия ждет встречи с Южной Кореей в 1/8 турнира.

Обзор матча Камерун – Бразилия:

Махач между Швейцарией и Сербией

К матчу команды подошли с максимально настроенным настроением. Сербам нужна была только победа в этом поединке, швейцарцев математически устраивала ничья, но для оговорки они также боролись за триуфм.

В матче мы могли наблюдать два камбека. Сначала наглые сербы отыгрывались со счета 1:0 и делали его 2:1, а затем неуступчивые швейцарцы вытянули матч в свою пользу, превратив цифры в табло на 3:2. Под конец поединка у сербов начали сдавать нервы. Они не могли предложить сопернику ничего, кроме грязных фолов. А центральный защитник балканской команды Милинкович вообще в конце встречи устроил толкотню. Такое поведение "лузеров матча" не помешало красным крестоносцам одержать победу и гарантировать себе место в плей-офф рану ЧМ.

Швейцария встретится в 1/8 со сборной Португалии, а Сербия после провала на ЧМ агрессивно покупает билеты на дом.

Обзор матча Сербия – Швейцария: