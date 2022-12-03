На чемпіонаті світу-2022 підійшов до кінця тринадцятий ігровий день, у якому було забито всього одинадцять голів. 24 канал підбиває підсумки третього туру в групах G та H.

Слідкуйте з нами Чемпіонат світу з футболу 2022: календар та результати матчів

Матчі дня:

Гана – Уругувай 0:2 (Де Арраскаета, 26, 32)

(Де Арраскаета, 26, 32) Південна Корея – Португалія 2:1 (Кім Йог Гвон, 27, Хван Хі Чхан, 90+1 – Орта, 5)

(Кім Йог Гвон, 27, Хван Хі Чхан, 90+1 – Орта, 5) Камерун – Бразилія 1:0 (Абубакар, 90+2)

(Абубакар, 90+2) Сербія – Швейцарія 2:3 (Мітрович, 26, Влахович, 35 – Шачірі, 20, Емболо, 44, Фройлер, 48)

Гана віддала борг Уругваю

Обидві команд серйозно підійшли до цього матчу. В поєдинку не тільки розігрувалась путівтка до плей-офф раунду, але й матч носив дещо принциповий характер.

Ці команди уже зустрічались у чевртьфіналі на ЧС-2010. В тій зустрічі Луїс Суарес вибив рукою м'яч з пустих воріт своєї команди при нічийному рахунку. Суаресу дали пряму червону, а у ворота Уругваю назначили пенальті, яке Гана не змогла реалізувати. Тоді Уругвай все-таки здолав Гану, а африканські фанати до цих пір не можуть пробачити Суаресу такий вчинок.

На ЧС-2022 Гана знову мала нагоду забити пенальті у ворота Уругваю, але їм це не вдалось. Латиноамериканці скористались понівеченим настроєм африканців та забили два швидких м'ячі. Цього їм вистачило для перемоги, але не для виходу в плей-офф. Уругваю потрібен був ще один забитий гол, оскільки путівка до 1/8 діставалась команді з кращою різницею, а перевагу в цьому плані мала Південна Корея, яка тільки-но перемогла Португалію. Уругвай всіма силами кинувся забивати бажаний гол, але Гана згадала образу 12-річної давності. "Чорні зірки" розуміли, що їм не вдасться пройти далі та вирішили забрати Уругвай з собою. Вони почали до останнього тягнути час, аби Уругвай не забив та не покращив собі різницю, їм це вдалось. Уругвай та Гана разом покидають ЧС-2022.

Огляд матчу Гана – Уругвай:

Сенсаційний тріумф Південної Кореї

У паралельному матчі групи Н зустрічались Південна Корея та Португалія. На успіх корейців уже мало хто розраховував, але вони так не вважали.

До матчу між цими збірними не було прикуто такої уваги, як до паралельного матчу групи. Південна Корея пропустили швидкий гол від Потругалії. Однак "азійські тигри" не опустили руки та стрімголов понеслися до своєї цілі – вийти у плей-офф турніру. Сон і компанія не тільки зрі вняти рахунок, але й на прикінці поєдинку взагалі вирвати перемогу 2:1. Таким чином вони зайняли другу позицію у групі, та знецінили матч між Ганою та Уругваєм, а до себе прикували максимальну увагу.

У 1/8 турніру Південна Корея зустрінеться з Бразилією, а Португалія з Швейцарією.

Огляд матчу Південна Корея – Португалія:

Марна перемога Камеруну

Збірній Камеруну потрібно було зробити неможливе, аби продовжити свої виступи на ЧС – перемогти зірковий резервний склад Бразилії. Також їм потрібна була нічия у матчі Швейцарії та Сербії.

"Неприборканим левам" матч давався складно, але їм таки вдалось знайти свій момент наприкінці зустрічі. Камерун здобуває історичну перемогу над бразильцями 1:0, але, на жаль, для них марно. Фанати могли як порадіти тріумфу, так і відразу засумувати. Такої сенсації їм не вистачило, аби пробитись у наступний раунд, оскільки у паралельному матчі групи Швейцарія змогла здобути перемогу над сербами.

Камерун з гордо піднятою головою пакує валізи до Африки, а Бразилія чекає зустрічі з Південною Кореєю в 1/8 турніру.

Огляд матчу Камерун – Бразилія:

Махач між Швейцарією та Сербією

До матчу команди підійшли з максимально налаштованим настроєм. Сербам потрібна була тільки перемога у цьому поєдинку, швейцарців математично влаштовувала нічия, але для застереження вони також виборювали тріуфм.

У матчі ми могли спостерігати два камбеки. Спочатку нахабні серби відігрувались з рахунку 1:0 та робили його 2:1, а згодом непоступливі швейцарці витягнули матч на свою користь, перетворивши цифри на табло на 3:2. Під кінець поєдинку в сербів почали здавати нерви. Вони не могли запропонувати супернику нічого, окрім грязних фолів. А центральний захисник балканської команди Мілінковіч взагалі наприкінці зустрічі влаштував штовханину. Така поведінка "лузерів матчу" не завадила червоним хрестоносцям здобути перемогу т агарантувати собі місце у плей-офф рануді ЧС.

Швейцарія зустрінеться в 1/8 зі збірною Португалії, а Сербія після провалу на ЧС агресивно купує квитки додому.

Огляд матчу Сербія – Швейцарія: