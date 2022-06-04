Было очень тяжело выходить на поле в матче с Шотландией, – Забарный об эмоциях во время игры

Сборная Украины победила Шотландию в полуфинальном матче плей-офф отбора чемпионата мира-2022. Теперь "сине-желтых" ожидает поединок против Уэльса.

Забарный: Прежде всего, я думаю только о победе в матче

Защитник сборной Украины Илья Забарный прокомментировал победу над Шотландией и рассказал о подготовке к Уэльсу.

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Было очень тяжело выходить на поле, скажу честно. Выходили для нашей страны, для наших ребят, хотели подарить только победу,

– сказал футболист.

Также Забарный поделился ожиданиями по поводу предстоящего матча против Уэльса. Он убежден, что его команда приложит максимум усилий, чтобы победить непростого соперника.

"У нас достаточно времени, чтобы восстановиться. 4 дня между матчами, это очень хорошо. Думаю, все смогут отдохнуть, выйдут на 100% готовы. Прежде всего, я думаю только о победе в матче. Не смотрю вперед, не знаю, что будет дальше. Хочу, чтобы в моей стране закончилась война. Большинство мнений об этом", – отметил Илья.

Уэльс – Украина: что известно о матче