Как будут проводить спортивные соревнования после ослабления карантина

Кабинет министров ослабил карантинные ограничения. Это касается и проведения спортивных соревнований. Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Стадионы могут заполнить полностью

Отныне разрешено проведение массовых мероприятий без ограничений по количеству лиц при условии наличия у всех участников и организаторов мероприятия отрицательного результата тестирования на COVID-19 или документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации.

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Если тестов или подтверждения вакцинации нет, спортивные мероприятия и матчи игровых видов спорта могут происходить с рядом требований:

наполненность сооружений не более, чем две трети мест;

соблюдение участниками санитарных и противоэпидемических мероприятий и ежедневный контроль за состоянием здоровья участников.

В закрытых помещениях или на открытом воздухе массовые мероприятия разрешаются, если размещение осуществляется с соблюдением заполнения двух рядов посетителями и одним пустым рядом, а также с участием не более одного человека на 4 квадратных метра.

"Послабления будут действовать только в "желтой" зоне. В "красной" и "оранжевой" возможны дополнительные ограничения из-за повышенной заболеваемости", – отметил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.