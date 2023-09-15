Известный комментатор рассказал, проведет ли Украина товарищеские матчи перед ключевой игрой с Италией

Футболисты сборной Украины вернулись в лагеря своих клубов после двух сентябрьских матчей отбора на Евро-2024. Появилась информация, будут ли "сине-желтые" проводить товарищеские поединки перед последней игрой в борьбе за выход на следующее Евро.

Известный комментатор Виктор Вацко рассказал, что команда Сергея Реброва не планирует дополнительно готовиться через спарринги к последнему матчу в отборе Евро-2024. Напомним, последний поединок "сине-желтые" проведут 20 ноября против Италии.

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Пока без спаррингов

Однако блоггер не исключил, что планы главной команды еще могут измениться.

Перед этим в октябре украинская сборная проведет два матча отбора против Северной Македонии (14 октября), который предположительно состоится в чешской Праге, и 17 октября на выезде против Мальты.

Будет ли сборная Украины играть товарищеский матч перед поединком с Италией в ноябре? Насколько я понимаю и по информации на данный момент... Я подчеркиваю – на данный момент у меня информация. В ноябре ни с кем играть товарищеский матч мы не будем. Возможно, еще что-то изменится,

– сказал Вацко.

Отметим, что в октябре сине-желтые встретились с двумя грандами европейского футбола. В первом матче подопечные Реброва сыграли вничью 1:1 с Англией, а уже три дня спустя проиграли на "Сан-Сиро" Италии 2:1.

После октябрьских матчей Украина занимает 3-ю позицию, набрав 7 баллов. Столько же во второй Италии и в четвертой Северной Македонии.

Англия продолжает единолично возглавлять группу "С" (13 очков), а Мальта с нулем замыкает таблицу.