Будущие близнецы Роналду помогли португальцу побить рекорд Месси

Криштиану Роналду установил еще один рекорд инстаграма. Португалец объявил о том, что вместе со своей девушкой Джорджиной Родригес ждет двойняшек.

На данный момент пост собрал уже более 28 миллионов лайков. Таким образом, этот пост Роналду собрал больше всего лайков среди спортсменов.

К слову Роналду готовится стать отцом – Джорджина беременна близнецами: фото

Предыдущий рекорд – 22 миллиона – установил Лионель Месси, который после перехода в ПСЖ опубликовал фото в форме парижан вместе со своей семьей.

Следует отметить, что у Роналду 360 млн подписчиков в Instagram, а у Месси — 278 млн.

Пост Роналду:

Что известно о детях Роналду

Для Роналду это будет пятый ребенок. У него есть сын Криштиану, родившийся в 2010 году. Кто его мать неизвестно. Также в 2017 году суррогатная мать родила еще двоих детей для футболиста – двойняшек Еву и Матео. В том же 2017 году Джорджина родила от Роналду дочь Алану Мартину.