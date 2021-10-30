На даний момент пост зібрав уже понад 28 мільйонів лайків. Таким чином, цей пост Роналду зібрав найбільше лайків серед спортсменів.

До слова Роналду готується стати батьком – Джорджіна вагітна близнюками: фото

Попередній рекорд – 22 мільйони – встановив Ліонель Мессі, який після переходу до ПСЖ опублікував фото у формі парижан разом зі своєю родиною.

Слід зазначити, що у Роналду 360 млн підписників у Instagram, а у Мессі — 278 млн.

Пост Роналду:

Що відомо про дітей Роналду

Для Роналду це буде п'ята дитина. У нього є син Кріштіану, який народився у 2010 році. Хто його матір невідомо. Також у 2017 році сурогатна матір народила ще двох дітей для футболіста – двійнят Єву та Матео. У тому ж 2017 році Джорджина народила від Роналду доньку Алану Мартіну.