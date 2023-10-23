Форвард Полесья с переломом помог команде сотворить главную сенсацию сезона УПЛ

Житомирское Полесье отлично начало для себя дебютный сезон в УПЛ-2023/2024. Некоторые футболисты даже с травмой пытались помочь команде в важных поединках.

Речь идет о форварде житомирского клуба Филиппе Будковском, который не оказался в заявке на матч 11-го тура УПЛ против полтавской Ворсклы. По информации источника, один из лидеров Полесья получил перелом первой плюсновой кости еще в игре 8-го тура против Миная.

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Помог команде даже с травмой

Отметим, что в том поединке против закарпатского клуба Будковский провел только один тайм и был заменен Ариэльсоном.

После этого поединка Филипп принял участие в обоих матчах УПЛ – против Колоса (в старте) и Динамо (по замене). Напомним, что в игре против киевлян Будковский отметился голом на 64-й минуте встречи и помог Полесью создать сенсационную победу над столичным грандом 3:2.

Уже без 31-летнего нападающего житомирский клуб довольно легко проехался в гостях над Ворсклой 0:3. Благодаря этой победе Полесье не отпустило неожиданного лидера текущего сезона УПЛ Кривбасс. Между клубами разница лишь в один балл в пользу команды Юрия Вернидуба. Житомиряне идут по другим.

Напомним, что Будковский выступает за Полесье с января 2022 года. Его контракт рассчитан до конца июня 2025 года.

В текущем сезоне Филипп отыграл уже 11 поединков, в которых забил 4 гола.

Всего с момента перехода провел за Полесье 32 матча – 18 мячей и 6 ассистов.

. Впереди у Полесья выездная игра против луганской Зари, которая запланирована на 29 октября.