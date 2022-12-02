Обязательный претендент Филипп Хргович на титул IBF может помешать организации поединка за абсолют между Усиком и Фьюри. Промоутер украинского боксера заявил, что Усик не будет делать титул IBF вакантным соперникам.

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Красюк: Вся его мотивация – бой за все пояса

По словам Александра Красюка, Саша не из той когорты боксеров, которые просто так отдают пояса.

Теперь украинская команда надеется, что Фьюри не будет трусом и выйдет в один ринг против Усика, которого он почти в каждом интервью называет средневесом.

Усик не будет делать титул вакантным, а вся его мотивация – бой за все пояса. Вопрос с IBF – это преграда, но не очень значительная. Саша не из тех, кто отдает пояса. Увидим, будет ли Фьюри достаточно храбрым, чтобы выйти на бой против, как он говорит, средневеса,

– сказал Красюк.

Бой за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе могу состояться уже в новом 2023 году.

3 декабря Тайсон выйдет в ринг против Дерека Чисоры. Боксеры третий раз встретятся на одном ринге, а "Цыганский король" попытается защитить чемпионский пояс WBC, которого так не хватает Усику до звания абсолютного чемпиона мира.

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По украинскому времени, начало поединка Фьюри – Чисора начнется не скорее полуночи. Перед этим в андеркарде боя поразится украинец Денис Беринчик. Его соперником будет француз Иван Менди.

Сайт 24 канала проведет две текстовые онлайн-трансляции поединка Фьюри и Беринчика.