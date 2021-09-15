Буде/Глимт – Заря: где смотреть матч Лиги конференций
Источник:24 канал
В четверг, 16 сентября, луганская Заря начнет выступление в новом еврокубковом турнире – Лиге конференций-2021/22. Подопечные Виктора Скрипника сыграют на выезде против норвежского коллектива Буде/Глимт.
Поединок состоится в городе Буде (Норвегия) на стадионе Аспмюра Стадиум. Стартовый свисток – в 22:00 по киевскому времени.
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Буде/Глимт – Заря: где смотреть
В 2021 году каналы "Футбол 1/2/3" полностью утратили права на трансляцию матчей еврокубков. Поэтому Лига конференций в течение ближайших сезонов не будет на этих каналах.
Отныне поединки Лиги конференций будут транслироваться только на платформе Megogo. Трансляция поединка Буде/Глимт – Заря состоится на канале Megogo.
- Чтобы просмотреть игру Буде/Глимт – Заря нужно приобрести подписку "Максимальная" или "Спорт". Стоимость подписки "Спорт" составляет 199 гривен в месяц, а "Максимальной" – 299 гривен в месяц.