Буча, Гостомель, Ирпень – это просто несравненная боль, – жена Усика о зверствах оккупантов

Жена украинского боксера Александра Усика отреагировала на зверства путинской орды на территории Украины. Екатерина прокомментировала жуткие кадры из Бучи, Гостомеля и Ирпеня.

Екатерина Усик: Мы сильная страна

Вооруженные силы Украины 2 апреля освободили всю Киевскую область от оккупантов. Все больше преступлений русской армии стали раскрытыми.

Стоит внимания Жена Усика показала последствия "русского мира" в ее доме в Ворзеле

"Сегодняшний день – это просто кошмар. Буча, Гостомель, Ирпень – это просто несравнимая боль. Я даже не знаю, с чем это сравнимо.

Сколько детей, сколько женщин, сколько мужчин со связанными руками просто пропали. Просто исчезли из этой жизни. Потому что кто-то рядом захотел нам "помочь", – сказала Екатерина.

Жена Усика подчеркнула, что украинский народ никогда не простит все преступления РФ на территории Украины.

Господи, я просто умоляю, чтобы наша страна выдержала все это. Мы никогда этого не простим, это однозначно.

Я просто умоляю всех: "Держимся!" У нас нет никаких вариантов. Мы сильная страна, мы сплоченная нация. Дай бог нам всем здоровье,

– добавила жена титулованного боксера.

В доме семьи Усика в Ворзеле также "гостили" рашисты. Екатерина обнародовала кадры со двора после нашествия оккупантов.

Александр Усик уехал из Украины, чтобы подготовиться к реваншу против Энтони Джошуа. Он пояснил, что на ринге от него пользы для Украины будет больше, чем в батальоне территориальной обороны.