Брынзак назвал состав женской сборной по биатлону на первый этап Кубка мира в Швеции

В норвежском Шешене прошли предсезонные старты. Для женской сборной Украины по биатлону они стали отборочными.

Брынзак: пятерка уже определена

По результатам соревнований в Шушене определилась пятерка, которая поедет в шведский Эстерсунд. Также еще решается вопрос о шестой спортсменке.

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По итогам Шушена отобрались Вита, Валя и Настя. Джима и Белосюк по договоренности с Урошем сначала готовились к Кубку мира – пятерка уже определена. По шестой кандидатуре старший тренер пока выбирает между Бех и Петренко,

– сказал президент Федерации биатлона Украины.

По мнению Брынзака, Екатерине Бех следовало бы начать сезон на Кубке IBU. Поскольку там она сможет стартовать в выгодной группе. Что касается Ирины Петренко, то специалист считает, что ее следует включить в основной состав, который отправится в Швецию. Однако это решит главный тренер женской команды – Урош Велепец.

"На Кубке IBU – Блашко, Абрамова, Кривонос, Белкина. Окончательное решение, наверное, будет в следующую пятницу: Урош планирует на сборе сделать еще одну контрольную тренировку, после чего спортсменки разъедутся в Идре и Эстерсунд", – отметил Брынзак.

Также специалист подчеркнул, что остался доволен после выступления женской команды в Норвегии, особенно его порадовала стрельба. По его словам, такие результаты свидетельствуют о хорошей и качественной подготовке летом.

"То, что произошел сбой у Юли сегодня – ничего страшного, это можно исправить. А остальные преимущественно справлялись, и это очень радует. Я очень доволен, как подвели себя к сезону Валя и Вита Семеренко, очень обнадеживает Катя Бех. Елена? Она знает, что и как нужно делать, и я не сомневаюсь, что когда нужно, она разбежится", – добавил глава Федерации биатлона Украины.

Кубок мира 2021/2022 стартует 27 ноября. Первый день соревнований в Эстерсунде начнется с индивидуальных гонок.