"Хорошо, что Яремчука посадил на скамью": легенда сборной Бельгии раскритиковал игру украинца

Роман Яремчук вернулся в Бельгию после неудачного вояжа в португальскую Бенфику. Украинский форвард пополнил ряды Брюгге.

В конце августа произошло возвращение украинского футболиста в бельгийскую Лигу Жупиле. Однако уже почти через два месяца не может получить статус стабильного игрока основы Брюгге.

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Дегриз: Яремчук пока не является неожиданным успехом

В Бельгии даже стали лить критику в сторону Яремчука. Бывший футболист бельгийской сборной Марк Дегриз заявил, что Роман не показывает того футбола, которого ожидают увидеть в составе Брюгге, где выступает другой украинец Эдуард Соболь.

Также Дегриз отметил, что Брюгге выложил за форварда сборной Украины 16 миллионов евро. Потому за такие деньги футболист должен показывать лучшую игру.

Что поражает, так это то, что Яремчук пока не является неожиданным успехом. Даже несколько недель назад он вышел в старте против Стандарда, он заметно не успевал. Это проблема не столько для клуба, сколько для него самого. Мы ожидаем больше от дорогого нападающего,

– сказал бывший игрок сборной Бельгии.

"Хорошо, что Хуфкенс усадил Яремчука на скамью"

Также Дегриз уверен, что украинец проигрывает конкуренцию мощному Ютгли-Сову, отлично показывающему себя в официальных матчах за Брюгге. Эксигрец национальной команды не возразил, что Яремчуку нужно время на адаптацию в новом клубе, чтобы выстрелить и показывать ту игру, которую все хорошо знают в исполнении Романа.

Дегриз вспомнил предыдущий матч Брюгге в Лиге Жупиле против Вестерло, в котором клуб украинцев уступил 0:2. Украинский форвард покинул поле на 67-й минуте без результативных действий. Вместо него на поле появился Кайл Ларин.

"Проблема Яремчука в том, что дуэт Ютгла-Сова работает очень хорошо. Хорошо, что Хуфкенс посадил Яремчука на скамью. Должно пройти время, прежде чем мы начнем видеть Яремчука, каким он был в лучшие годы в Генте. Рано или поздно это наступит, понимают в клубе. Как он с этим справится, будет видно", – добавил Дегриз.

Брюгге после 11 сыгранных туров Лиги Жупиле замыкает тройку лидеров турнирной таблицы, имея в своем активе 22 очка.

В групповом раунде Лиги чемпионов клуб Яремчука и Соболя лидирует в группе В, опережая ближайшего конкурента Порту на 6 баллов. Брюгге идет без потерь в розыгрыше группового раунда.

После перехода в Брюгге Яремчук отыграл 7 матчей, в которых отличился голом и двумя ассистами. Контракт Романа с бельгийским клубом рассчитан до конца июня 2026 года.