Шанс для Яремчука: тренера Брюгге уволили после героического выхода в плей-офф ЛЧ

Карлу Хуфкенсу не простили плохих результатов на внутренней арене. Смена наставника может положительно повлиять на двух украинских легионеров Брюгге.

Результаты Брюгге в последних матчах оставляют желать лучшего. В последних шести официальных поединках команда не смогла одержать ни одной победы в основное время.

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Это пошатнуло позиции коуча Карла Хуфкенса. Боссы клуба уже хотели уволить специалиста после ЧМ-2022, но игроки уговорили их дать тренеру еще один шанс.

Прощание с тренером-героем

Впрочем, похоже, что руководство не было настроено долго ждать. После ничьей с Левеном в чемпионате Брюгге объявил о расставании с Карлом.

Специалист находился в системе клуба четыре года, а летом был назначен тренером главной команды. Под его руководством Брюгге совершил прорыв в Лиге чемпионов. Бельгийцы выиграли по матчу у Порту, Атлетико и Байера и впервые вышли в плей-офф турнира.

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Шанс для украинцев

Впрочем, на внутренней арене дела складываются плохо. После 18 туров чемпионата "черно-синие" идут на четвертом месте, отставая от лидера на 12 очков. Из Кубка страны Брюгге вылетел уже в 1/8 финала, разгромно уступив Сент-Трюйдену (1:4).

Возможно, смена тренера окажет положительное влияние на украинцев Эдуарда Соболя и Романа Яремчука. Оба под руководством Хуфкенса имели немного игрового времени. Была даже информация о конфликте Романа с тренером.