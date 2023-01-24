Яремчуку время просыпаться: Брюгге тайно ищет замену украинцу

Роман Яремчук удивляет своими выступлениями за бельгийский коллектив в отрицательном смысле. Брюгге начало искать нового форварда, хотя и руководство опровергает этот факт.

Брюгге идет на 5 месте во внутреннем чемпионате, связывающих с проблемной позицией форварда. "Черно-синие" уже сменили главного тренера, доверяющего Яремчуку. Но вот Романа осталось мало времени, чтобы доказать, что он стоит вложенных в него средств.

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Роман Яремчука, который перешел в бельгийский коллектив за рекордные 16 миллионов евро, возлагали большие надежды. Украинец же, в свою очередь, забил только два гола за первую половину сезона в новом коллективе. На фоне плохой формы Яремчука Брюгге взялось искать нового нападающего.

Потенциальная замена украинцу

"Черно-синие" заинтересованы в приобретении Сирила Дессерса из Кремонезе и Тома Анри из Вероны. Бельгийский коллектив уже контактировал с игроками, но помешали некоторые препятствия.

Брюгге проводил переговоры с Дессером, когда еще Кремонезе возглавлял Скотт Паркер, но наставник покинул клуб, после чего стороны завершили обсуждение. Анри уже реализовал один переход этого сезона, а по правилам ФИФА игрок может выступать максимум в двух командах до конца игровой кампании.

Дежавю Яремчука