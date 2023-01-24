Брюгге йде на 5-му місці у внутрішньому чемпіонату, що пов'язують з проблемною позицією форварда. "Чорно-сині" уже змінили головного тренера, який довіряє Яремчуку. Та от Романа залишилось мало часу, аби довести, що він вартий вкладених у нього коштів.

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На Роман Яремчука, який перейшов у бельгійський колектив за рекордні 16 мільйонів євро, покладали великі надії. Українець ж у свою чергу забив тільки два голи за першу половину сезону у новому колективі. На фоні поганої форми Яремчука Брюгге взялось шукати нового нападника.

Потенційна заміна українцю

"Чорно-сині" зацікавлені у придбанні Сіріла Дессерса з Кремонезе та Тома Анрі з Верони. Бельгійський колектив уже контактував з гравцями, але завадили певні перешкоди.

Брюгге проводив перемовини з Дессером, коли ще Кремонезе очолював Скотт Паркер, але наставник залишив клуб, після чого і сторони завершили обговорювання. Анрі ж уже реалізував один перехід цього сезону, а за правилами ФІФА гравець може виступати максимум о двох командах до кінця ігрової кампанії.

Дежавю Яремчука