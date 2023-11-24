"Не залезет в голову Усика": тренер заявил, что трэш-ток Фьюри может стать для него ловушкой

В четверг, 16 ноября, на легендарном "Уэмбли" состоялась пресс-конференция. На ней была объявлена официальная дата боя за абсолют между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

В течение мероприятия британский боксер вел себя очень нагло и агрессивно. После этого будущие соперники провели скандальную битву взглядов, где у Тайсона Фьюри окончательно "потекла крыша", и он чуть не устроил драку.

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Фьюри может навредить себе чрезмерной агрессией

Такую несдержанность Тайсона Фьюри прокомментировал британский тренер Дэйв Колдвелл. Он заявил, что не удивлен поведением "Жадного пуза", хотя болельщики говорят, что не видели еще никогда столь разгневанного обладателя чемпионского пояса WBC.

"Для меня это не было сюрпризом. Он всегда так ведет себя, когда хочет напасть на кого-то. Вот почему он тот, кем он является. И вот почему он так популярен. Будь он вежливым и тихим, он бы не сделал себе имя.

Что я думаю об этом? Это не по моей части. Все эти мелкие образы – похоже на школьный буллинг. Но это Фьюри, он такой, как есть. В следующий раз, когда вы увидите его, он может быть отличным. Всё зависит от его настроения. Он там, чтобы продать бой", – сказал Колдуэлл.

Дэйв заявил, что украинский чемпион не проиграет игры разуму и предположил, что этот трэш-ток может только навредить Тайсону Фьюри в самый ответственный момент:

Слушайте, ничего из этого дерьма не повлияет на Усика. Я всегда говорил, что Фьюри не залезет в голову Усика. Не говорю, что он не может побить его – я имею в виду, что игры разума не сработают на Александра Усика. А то, что они не сработают на Усике, может повлиять на Фьюри. Вот что может произойти перед сражением.

Напомним, что "бой столетия" состоится 17 февраля в столице Саудовской Аравии. Победитель станет первым в истории хевивейта абсолютом, обладающим сразу четырьмя чемпионскими поясами.