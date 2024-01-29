"Поединок не будет легким": известный тренер сделал прогноз на бой Усик – Фьюри

Британский тренер Дон Чарльз поделился ожиданиями от поединка между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри. Долгожданное сражение состоится уже 17 февраля.

17 февраля в Саудовской Аравии состоится бой между чемпионом мира по версиям WBA WBO IBF IBO в супертяжелом весе Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в самом престижном дивизионе.

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Дон Чарльз считает Усика аутсайдером

Своими ожиданиями от поединка поделился известный британский тренер Дон Чарльз, готовящий к боям Даниэля Дюбуа. По его мнению, "Цыганский король" победит украинца.

"Я никогда не скрывал свое мнение. Я всегда говорил о явной победе Тайсона. Конечно, это сражение не будет легким. Сколько у нас не было абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе? 25 лет? Последним абсолютом был сэр Леннокс Льюис.

Это будет трудный поединок, но я вижу только победу Тайсона. Несмотря на все слухи, это просто бокс. Я думаю, что Фьюри явно победит в этом бою", – сказал Дон Чарльз.

Усик и Фьюри до сих пор не проигрывали на профессиональном ринге. Александр выиграл каждый из 21-го поединка, а Тайсон торжествовал в 34 боях из 35-ти расписав ничью с Деонтеем Уайлдером.