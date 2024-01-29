17 лютого в Саудівській Аравії відбудеться бій між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO в надважкій вазі Олександром Усиком та володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі. Переможець стане абсолютним чемпіоном світу в найпрестижнішому дивізіоні.

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Дон Чарльз вважає Усика аутсайдером

Своїми очікуваннями від поєдинку поділився відомий британський тренер Дон Чарльз, який готує до боїв Даніеля Дюбуа. На його думку, "Циганський король" переможе українця.

"Я ніколи не приховував свою думку. Я завжди говорив про явну перемогу Тайсона. Звичайно, цей бій не буде легким. Скільки у нас не було абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі? 25 років? Останнім абсолютом був сер Леннокс Льюїс.

Це буде важкий поєдинок, але я бачу лише перемогу Тайсона. Попри всі чутки, це просто бокс. Я думаю, що Ф’юрі явно переможе у цьому бою", – сказав Дон Чарльз.

Варто знати. Усик та Ф'юрі досі не програвали на професійному рингу. Олександр виграв кожен із 21-го поєдинку, а Тайсон тріумфував у 34 боях із 35-ти, розписавши нічию із Деонтеєм Вайлдером.