Британский комментатор высмеял Андрея Шевченко за игру в гольф: видео

Британский комментатор во время турнира по гольфу усомнился в мастерстве легендарного украинского футболиста Андрея Шевченко.

В футболе получалось лучше

Гольф – главное спортивное пристрастие Андрея Шевченко после футбола. Только вот забивать мяч в лунку у обладателя "Золотого мяча" получается не так успешно, как в ворота.

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Организаторы соревнований по гольфу в шотландской деревне Кингсбарнс, название которой переводится с английского как "королевские сараи", опубликовали в инстаграме веселое видео противостояния Шевы со своим другом – бывшим полузащитником Ливерпуля и сыном Гарри Реднаппа – Джейми Реднаппом.

Шевченко при выполнении удара послал мяч далеко от лунки. Комментатор тут же отреагировал на осечку украинца и попутно поправил свою коллегу.

"Прекрасно? Вообще-то, ужасно. Англия и здесь обыграла Украину", – сказал британец, проведя параллель с футбольным поединком Евро-2020 между сборными Украины и Англии, в котором "сине-желтые" под руководством Шевченко потерпели поражение со счетом 0:4 .