Заманчивый шанс войти в историю: британский боксер бросил вызов Усику

Александр Усик 19 мая стал абсолютом в хевивейте, победив Тайсона Фьюри. После этой победы украинец получил неожиданный вызов от чемпиона другой весовой категории.

Его бросил новоиспеченный британский чемпион мира по версии WBC в бриджервейте (до 101,6 килограмма) Лоуренс Околи. Накануне он завоевал этот титул, одержав победу техническим нокаутом уже в первом раунде над непобедимым до того поляком Лукашем Розански.

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Вызов, который может заинтересовать Усика

Британец рассказал, что собирается посетить в эти выходные турнир 5 на 5, где будут драться, в частности, Даниэль Дюбуа против Филиппа Хрговича и Деонтей Уайлдер против Чжана Чжилея. Он заявил, что поедет туда не только как болельщик, а и как разведчик, ведь там будет много лучших супертяжеловесов.

"В дивизионе сейчас есть несколько боев, которые можно провести. Обязательно ли драться за пояс? Не особо, но всегда лучше, если на кону будет стоять пояс. Уайлдер был чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBC и захочет боксировать за пояс WBC. Я думаю, почему бы и нет, дело еще и в весе. Уайлдер имеет показатели бриджервейта, как и Усик", – сказал Околи.

Отдельно он остановился на украинце. Лоуренс заявил, что этот бой может быть интересен, ведь Александр Усик получит шанс стать чемпионом в еще одной весовой категории после крузервейта и хевивейта.

Если Усик решит, что хочет стать чемпионом мира в трех весовых категориях, то у него есть такая возможность. Я чувствую, что все остальные в Великобритании уже получили свой шанс. Я хочу пойти и проверить Усика. Он потрясающий, очень талантливый, но у меня есть качества, с которыми ему давно не приходилось боксировать, например скорость. Я буду рад этому, если он хочет стать чемпионом мира в трех весовых категориях, сделаем это,

– сказал Околи.

Отметим, что в бою за абсолют против Тайсона Фьюри вес Александра Усика составлял 101,4 килограмма, поэтому он укладывается в пределы бриджервейта.

Кто такой Лоуренс Околи

31-летний британский боксер.

На профессиональном уровне дебютировал в 2017 году.

Чемпион Европы по версии EBU (2019), чемпион мира по версии WBO (2021-2023).

Действующий чемпион мира по версии WBC в бриджервейте.

Всего провел 21 бой, в которых одержал 20 побед.

. В ближайшей перспективе такой сценарий выглядит маловероятным, ведь у украинца запланирован реванш против "Цыганского короля". Точная дата пока не объявлена, но предварительно он должен состояться в середине октября.