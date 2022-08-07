Украинская феерия: Магучих и Табашник получили медали Бриллиантовой лиги

Состоялся очередной этап Бриллиантовой лиги по легкой атлетике. Украинки завоевали две медали по прыжкам в высоту.

Четыре украинки – две награды

В секторе по прыжкам в высоту традиционно было много представительниц Украины. Четыре украинки соревновались за награды. И сделали они это довольно успешно, пишет 24 канал.

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Ярослава Магучих начала для себя состязание с высоты 1,88, которую взяла с первой попытки. На 1,92 метра начались настоящие проблемы. В первых двух прыжках была сбита планка. К счастью, уроженцы Днепра удалось покорить высоту и продолжить борьбу за медали.

Затем Ярослава решила пропустить высоту 1,95 и сразу попробовать свои силы на 1,98, но все три попытки были неудачны.

Ярослава Магучих – серебряный призер Бриллиантовой лиги в Силезии с результатом 1,92 метра. Наша прыгунка уступила только представительнице Узбекистана Сафине Садуллаевой, которая тоже остановилась на 1,92, но использовала для этого меньшее количество попыток.

Еще одну награду для Украины завоевала Екатерина Табашник, которая с результатом 1,88 стала третьей.

Ирина Геращенко с 1,88 замкнула топ-6, а Юлия Левченко – последняя 9-я (1,84).

Призерки соревнований (в метрах)

Сафина Садуллаева (Узбекистан) – 1,92 Ярослава Магучих (Украина) – 1,92 Екатерина Табашник (Украина) – 1,88

Следующий этап Бриллиантовой лиги состоится 10 августа в Монако.