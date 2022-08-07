Чотири українки – дві нагороди

У секторі зі стрибків у висоту традиційно було багато представниць України. Аж чотири українки змагались за нагороди. І зробили вони це доволі успішно, пише 24 канал.

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Ярослава Магучіх розпочала для себе змагання з висоти 1,88, яку взяла з першої спроби. На 1,92 метра розпочались справжні проблеми. У перших двох стрибках була збита планка. На щастя, уродженці Дніпра вдалось підкорити висоту та продовжити боротьбу за медалі.

Далі Ярослава вирішила пропустити висоту 1,95 та одразу спробувати свої сили на 1,98, але усі три спроби була невдалі.

Ярослава Магучіх – срібна призерка Діамантової ліги у Сілезії з результатом 1,92 метра. Наша стрибунка поступилась лише представниці Узбекистану Сафіні Садуллаєвій, яка теж зупинилась на 1,92, але використала ля цього меншу кількість спроб.

Ще одну нагороду для України здобула Катерина Табашник, яка з результатом 1,88 стала третьою.

Ірина Геращенко з 1,88 замкнула топ-6, а Юлія Левченко – остання 9-та (1,84).

Призерки змагань (у метрах)

Сафіна Садуллаєва (Узбекистан) – 1,92 Ярослава Магучіх (Україна) – 1,92 Катерина Табашник (Україна) – 1,88

Зверніть увагу! Наступний етап Діамантової ліги відбудеться 10 серпня у Монако.