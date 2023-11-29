Брейкинг впервые будет представлен на Олимпиаде: кто из украинцев имеет шанс выступить там

На Олимпийских играх 2024 в Париже брейкинг впервые дебютирует как официальный олимпийский вид спорта. В Украине провели чемпионат, по результатам которого и будут сформированы сборные, соревнующиеся за олимпийские лицензии.

Для определения лучших в Украине в субботу, 25 ноября, в Киеве провели чемпионат по брейкингу. Сразиться за звание "лучших атлетов" в столицу съехались более 400 бибоев и бигерлз со всей страны.

Победителей выбрали в четырех возрастных категориях: PRO (19 лет и старше), Amateur (16-18 лет), Beginner (12-15 лет) и Starter (6-9 лет).

За результатами этих соревнований Всеукраинская федерация танцевального спорта в скором времени сформирует сборные, которые будут участвовать в Чемпионатах Европы и Мира в 2024 году, а также в отборе на Юношеские олимпийские игры-2026 в Дакаре.

Среди наиболее вероятных претендентов на участие в Олимпиаде 2024 года в команде Street Culture выделяют сразу несколько атлетов с самым высоким международным рейтингом: Олега Кузнецова (Bboy Kuzya) из Кропивницкого, Александра Гатина Лозинского (Bboy Lussy Sky) из Львова, Илью Мащенка (Bboy Raptor) из Львова, Викторию Морозову (Bgirl Kim) из Киева, Анну Пономаренко (Bgirl Stefany) из Харькова и Екатерину Павленко (Bgirl Kate) из Харькова.

Впереди спортсменов ждут три соревнования в Гонконге (15 – 16 декабря) и два чемпионата Olympic qualifier series в Будапеште и Шанхае. По результатам этих соревнований станет окончательно известно, кто именно из команды получит лицензию на участие в Олимпийских играх.

В Киеве чемпионат по брейкингу прошел при поддержке Департамента брейкинга Федерации танцевального спорта Украины, Министерства молодежи и спорта Украины, платформы по продвижению уличных культур Street Culture и ОО "Алгоритм действий".

Посмотреть все выступления участников можно на официальном канале Street Culture в YouTube.