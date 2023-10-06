"Победа и 3 очка – это важно": тренер Зари о сложной победе в Лиге конференций

Луганская Зори после двух туров группового раунда Лиги конференций идет без ощущения поражений. "Мужики" вырвали победу на выезде у исландского Брейдаблика.

Единственный и победный гол во встрече был забит на 35-й минуте Игорем Горбачем. 19-летний футболист оформил свой первый гол во взрослом уровне, да еще и на каком уровне. До финального свистка исландские хозяева так и не смогли пробить голкипера Зори – 0:1 в пользу украинского клуба.

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Кривенцов: Впереди еще много серьезных и важных поединков

После поединка победу своей команды прокомментировал главный тренер Зари Валерий Кривенцов. Наставник Зари в первую очередь поблагодарил военных, которые дают возможность команде играть и прославлять Украину на международной арене.

"Матч оказался тяжел, ребят перед игрой предупреждали, что соперник – это одна из самых активных исландских команд. В принципе, сегодня все это увидели. Результатом доволен, но по тем решениям, которые игроки принимали непосредственно на поле, еще надо много поработать", – рассказал коуч Заре.

Тренер не скрывает того, что имеет претензии к игре команды.

Предстоит еще много серьезных и важных поединков, перед которыми надо все свои ошибки исправить. Победа и 3 очка – это важно, но игрой я не очень доволен,

– добавлю наставник "мужиков".

"Мы планировали играть в более высокий прессинг, чтобы не подпускать соперника к своим воротам. Так как игроки тактически пытаются перестраиваться по линиям – меня не устраивает, будем много работать над этим. Настроением футболистов доволен, они все старались сделать как можно больше. Но пытаться можно, а нужно показывать качество", – сказал Кривенцов.

После двух туров Зари идет на втором месте в группе "В", набрав 4 балла. Столько же у первого Гента. Маккаби Тель-Авив с 3 очками занимает 3 позицию, а Брейдаблик до сих пор не получил ни одного пункта и идет последним.