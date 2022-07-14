Легионер Зори набил татуировку с флагом Украины и датой начала войны: невероятное фото
Источник:ютуб-канал Зари
Не так многие иностранные футболисты вернулись в клубы после начала полномасштабной войны в Украине. Однако в этом списке есть легионер Зори Кристиан Фагундес, который продолжит выступления в УПЛ.
Фагундес: Меня беспокоит эта тема, и я хочу, чтобы этот ужас скорее кончился
22-летнему правому вингеру удалось уехать из Украины после 24 февраля. За рубежом Кристиан Фагундес вынужден был искать новый клуб для стабильной игровой практики, ведь полномасштабная война остановилась спортивную жизнь в Украине.
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21 апреля Кристиан Фагундес официально перешел в бразильский Кашиас. Правда, речь шла только об аренде. После окончания аренды Фагундес вернулся в луганскую Зарю и выделился трогательным поступком.
Бразилец набил на ребрах сине-желтое знамя и две даты – первая, это дата, когда началась жизнь в Украине (24 февраля), а вторая – дата выезда Кристиана из нашей страны. Это тату он сделал, когда вернулся в родную Бразилию.
Это фраза из Библии: "Не бойся и не отчаивайся, ибо Господь, твой Бог, с тобой, куда бы ты ни пошел". Еще я сделал флаг Украины, чтобы продемонстрировать, что меня беспокоит эта тема, и я хочу, чтобы этот ужас скорее закончился. Цифры – это дата, когда началась война и когда я смог уехать из Украины,
– рассказал футболист Заре.
Фагундес сделал украинское тату / Скриншот с видео
Бразильский легионер признался, что рад вернуться в Зарю и пообещал отблагодарить болельщиков за поддержку своей игрой на футбольном поле. Фагундес уверен, что ему удастся вместе с командой достичь высот.
Кристиан добавил, что в момент полномасштабного вторжения находился в Запорожье. Оттуда футболист добрался до Львова и затем около 70 километров шел пешком из-за невероятных очередей на границе.
Мне понравились люди в Украине, они здесь очень вежливые. Кроме того у вас работает государственная система. До войны здесь было безопасно и удобно. Я верю, что народ Украины очень сильный, а Украина большая страна. Надеюсь, что скоро все будет хорошо,
– подытожил Кристиан.
Как выступал Фагундес в футболке Зари
- Кристиан Фагундес стал игроком луганского клуба в первый день июля 2021 года.
- Сыграл за Зорю 21 матч, в которых забил один гол и совершил два ассиста.
- Его контракт с украинской командой рассчитан до конца июня 2024 года.