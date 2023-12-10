Танцевал за рулем: в Бразилии футболист погиб в ДТП, врезавшись в дорожный знак

В Бразилии погиб в ДТП 25-летний футболист Адриано Бололо. Он выступал за футбольный клуб Форталеза.

Футболист вместе со своими друзьями управлял автомобилем со скоростью 129 километров в час. В результате водитель не сумел справиться с рулем и въехал в дорожный знак, расположенный на обочине трассы.

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Трагическое ДТП

Позже появилось видео его друзей, на котором ясно видно, что водитель откровенно нарушал правила безопасности.

Андриано Бололо погиб на месте, а его друзья Пауло, Да Луа, Рауль Ксавьер и Кайо были госпитализированы. Двое из них, Пауло и Да Луа, уже выписались из больницы.

Следует отметить, что Андриано Бололо был активным участником разных видов спорта, включая футбол. Кроме того, он выступал за сборную Уругвая в футзале и определялся как звездный игрок в турнирах X1, где футболисты соперничают один на один, помогает лишь вратарь.

Как футболист ездил за рулем: смотрите видео