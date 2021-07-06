Бразилия на зубах выгрызла победу у Перу и вышла в финал Копа Америка: видео

Сборная Бразилии 6 июля сыграла против Перу в 1/2 финала Копа Америка. Лишь один гол решил финалиста турнира.

Бразилия – Перу 1:0

Гол: Пакета, 35

Команды должны были определить первого финалиста Копа Америка. 7 июля будет известен второй участник финала турнира. За это место будут бороться Аргентина и Колумбия.

Стоящее Два ассиста и гол-шедевр: Месси уничтожил Эквадор и вывел Аргентину в 1/2 Копа Америка – видео

Классную возможность упустил Неймар. Бразилец с близкого расстояния пробил значительно выше ворот. Кажется, что лидер сборной целился не во владения соперника, а где-то в воробьев.

Еще дважды хозяева могли забить. Но два мощных удара с дальнего расстояния парировал голкипер Перу. Еще больше свое мастерство продемонстрировал голкипер гостей в эпизоде, когда Неймар в упор расстреливал владения соперника. Однако Гальесе сделал на линии ворот нечто невероятное.

Неймар решил, если не везет в завершающей стадии атаки, то хотя бы отметится ассистом. Неймар классно накрутил двух опекунов, отдал на 11 метров, где находился Пакета. Поэтому оставалось лишь метко пробить в незащищенные владения Перу – 1:0.

Во втором тайме активнее атаковали гости, которым нужно было отыгрываться. Лападула вошел в штрафную, обыграл соперника, но голкипер справился с крученым ударом нападающего.

В итоге – 1:0 победа Бразилии, которая вышла в финал Копа Америка.

Бразилия – Перу: видеообзор