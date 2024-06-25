Такого еще не видели: курьезный автогол бразильской Серии В на первых секундах матча – видео

В ночь на 25 июня в рамках бразильской Серии В встретились команды Спорт Ресифи и Новоризоньиньо. Поединок запомнился позорным автоголом уже на первых секундах матча.

Гости победили в матче со счетом 1:2. Один из мячей записал на их счет курьезный автогол хозяев.

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Автогол, шокировавший всех

Уже на 16-й секунде защитник Спорт Ресифи, Алиссон Кассиано, забил курьезный гол в свои же ворота. Голкипер не успел среагировать.

Курьезный автогол в бразильской Серии В: смотрите видео

Напомним, что недавно на Евро-2024 курьезным автоголом отметилась и Турция в матче против Португалии.