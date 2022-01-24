В Бразилии фанат с ножом ворвался на поле во время матча: видео инцидента
24 января 2022 , 15:50Читати новину українською
Источник:твиттер Football Tipster
В Бразилии пришлось останавливать матч между молодежными командами Сан-Паулу и Палмейрасом. Все из-за поведения болельщиков.
Безумие фанатов
Во время матча фанаты Сан-Паулу начали сходить с ума. Они начали бросать с трибун кучу мусора, а некоторые даже выбежали на поле.
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Выяснилось, что у одного из них был нож, отобранный арбитром.
Юные игроки Сан-Паулу сами пытались успокоить буйных болельщиков. И все же стычку удалось завершить.
Видео инцидента
Команды сражались за выход в финал Юниорского кубка штата. Палмейрас победил в поединке и готовится к матчу с Сантосом.