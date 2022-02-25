Братский народ, говорили они, с*ки, ненавижу, – Александр Зинченко

25 февраля 2022 , 09:35
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Инстаграм Александра Зинченко

Украинский хавбек Манчестер Сити Александр Зинченко прокомментировал вторжение российских войск в Украину.

По территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам. В нашей стране введено военное положение. Все дипломатические отношения с РФ – прекращены.

К слову УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из России, – Associated Press

"Братский народ, говорили они... С*ки, ненавижу", – написал Зинченко.


Сторис Александра Зинченко

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкции на Россию.
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Автор: Юрій Семенюк