Братский народ, говорили они, с*ки, ненавижу, – Александр Зинченко

Украинский хавбек Манчестер Сити Александр Зинченко прокомментировал вторжение российских войск в Украину.

По территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам. В нашей стране введено военное положение. Все дипломатические отношения с РФ – прекращены.

К слову УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из России, – Associated Press

"Братский народ, говорили они... С*ки, ненавижу", – написал Зинченко.



Сторис Александра Зинченко

Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкции на Россию.