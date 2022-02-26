Братья Суркисы покинули Киев и движутся к границе, – СМИ
26 февраля 2022 , 22:14Читати новину українською
Источник:ТаТоТаке
Владельцы Динамо Игорь и Григорий Суркисы покинули Киев. Их увидели на Западе страны.
Братьев Суркисов увидели на заправке в Дубно, что в Ровненской области. Они были с семьей и охраной.
Кстати Абрамович официально сложил полномочия владельца Челси
Покинув заправку, Суркисы по трассе Киев – Чоп направились в сторону Львова.
Автор видео в TikTok сказал, что Суркисы поехали к границе.
Момент попал на видео
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