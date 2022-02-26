Братья Суркисы покинули Киев и движутся к границе, – СМИ

Владельцы Динамо Игорь и Григорий Суркисы покинули Киев. Их увидели на Западе страны.

Братьев Суркисов увидели на заправке в Дубно, что в Ровненской области. Они были с семьей и охраной.

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Покинув заправку, Суркисы по трассе Киев – Чоп направились в сторону Львова.

Автор видео в TikTok сказал, что Суркисы поехали к границе.

Момент попал на видео

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